سليماني مرشح لجائزة لاعب الأسبوع في الأوروبا ليغ

تواجد الدولي الجزائري إسلام سليماني، لاعب نادي فنرباتشي التركي، ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب لهذا الأسبوع، ضمن منافسة الأوروبا ليغ.

ونشر الحساب الرسمي، لمنافسة الأوروبا ليغ، على موقع “تويتر”، قائمة اللاعبين المرشحين لنيل هذه الجائزة، أين تواجد اسم إسلام سليماني.

وجاء هذا الترشيح، لمهاجم الخضر، نظير قيادته ناديه فنرباتشي، لفوز مهم أمام سبارتاك ترنافا، السلوفيكي، بتسجيله هدفي المباراة.

وتألق إسلام سليماني، في هذه المباراة، أين منح الفوز لفريقه فنرباتشي، من خلال توقيه الهدف الأول في الدقيقية الـ52، قبل أن يضيف الثاني في الدقيقة الـ69.

