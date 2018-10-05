الجزائر تدعم قواتها البحرية بغواصة "الثقب الأسود"

حصلت الجزائر مؤخرا على غواصة جديدة تم بناؤها في روسيا عام 2015.بحسب ما أفاد به وكالة الانباء الروسية "سبوتينك".

ورافقت الغواصة، سفن القاطرات والسفينة القاطرة للإنقاذ "El-Mousif" التابعة للقوات البحرية الجزائرية، واتجهت إلى مكان الانتشار الدائم.

وتم بناء الغواصة من مشروع 636.1 "فارشافيانكا" في عام 2015، وأطلقت إلى الماء في 14 مارس/ آذار عام 2017. وفي يونيو/ حزيران دخلت إلى البحر.

وكان يخطط لإرسال الغواصة في نفس العام 2017 ولكن تم تأجيل الموعد عام تقريبا، وفقا لـbmpd.

وهذه أول غواصة ترسل من غواصتين بموجب عقد وقع في عام 2014 والغواصة الثالثة التي أرسلت إلى القوات البحرية الجزائرية.

مشروع 636 "فارشافيانكا"- غواصة تعمل بالديزل والكهرباء متعددة الأغراض. وسعتها 3120 طنا وطولها 73.8 متر وعرضها 9.9 وسرعتها 20 عقدة. ومدى إبحارها تحت الماء- 400 ميل، وقادرة على السير بنفسها 45 يوما. وطاقمها- 52 شخصا. وتحمل طوربيد الألغام وأسلحة الصواريخ ومنظومة الدفاع الجوي "إيغلا" وقد أطلق عليها الناتو اسم "الثقب الأسود" لأنها مخفية.