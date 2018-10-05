تراجع الهجرة غير الشرعية إلى الجزائر

نجحت الجزائر عبر الإجراءات الأمنية المشددة في تقليص عدد المهاجرين السريين الذين تمكنوا من الدخول إلى البلاد في الأشهر التسعة الأولى من 2018. وكشف مصدر أمني أن عدد المهاجرين السريين تراجع بمقدار النصف تقريبا بين عامي 2017 و2018.

سجلت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بناءً على تقارير ولاة الجمهورية وتقارير الشرطة والدرك، تراجع عدد المهاجرين السريين القادمين من الجنوب ومن الغرب في الأشهر التسعة الأولى من العام 2018. وكشف مصدر عليم أن تقارير الولاة والشرطة والدرك أحصت أقل من 4900 مهاجر سري من جنسيات مختلفة في الفترة بين جانفي 2018 وأوت 2018، بينما سجلت نفس المصالح أكثر من 9 آلاف مهاجر سري في النصف الأول فقط من عام 2017، ما يعني أن الهجرة السرية تراجعت بأكثر من النصف، وهو ما يعني نجاح المصالح الأمنية المختلفة في الحد من تدفق المهاجرين السريين.

الخبر الأهم في التقارير الأمنية هو نقص عدد النساء والأطفال بشكل حاد وسط المهاجرين السريين المتدفقين إلى الجزائر، حيث تعدت نسبة المهاجرين السريين الذين تم التدقيق في هوياتهم من الرجل البالغين 95%، ولا يتعلق تراجع الهجرة السرية في الجزائر بالإجراءات الأمنية المشددة فقط، بل أيضا بتغير مسار المهاجرين السريين من التوجه إلى الجزائر ومنها إلى بلدان جنوب أوروبا، إلى التوجه نحو ليبيا.

انخفاض الهجرة غير الشرعية في الجزائر في عام 2018 جاء حسب تقارير أمنية بعد أن غيرت جماعات المهاجرين غير الشرعيين اتجاهها بعد تضييق الخناق عليها في الجزائر، وباتت ليبيا الوجهة الأهم لقوافل المهاجرين السريين، حيث يخترق هؤلاء البحر نحو إيطاليا. وبلغ عدد المهاجرين السريين الموقوفين عبر 13 ولاية في الجنوب في الفترة بين بداية جانفي 2018 وأوت من نفس السنة 4900 مهاجر سري.

وطورت الشرطة الجزائرية إمكانات كبيرة في مجال التعرف على جوازات السفر المزورة، كما شرعت المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الوطني في تنصيب مراكز جهوية متخصصة في مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية منذ عدة سنوات. وكشف مصدر أمني رفيع أن الجزائر حققت الكثير من التقدم في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، بسبب المخاوف الأمنية التي تمثلها هذه الظاهرة.

وتواجه الجزائر أنواعا جديدة من الهجرة غير الشرعية، حيث تم تفكيك شبكة مهاجرين سريين من المغرب كانت تستعمل جوازات سفر مزورة. كما ضبطت مصالح الأمن عددا من المهاجرين السريين من بلدان إفريقية بعيدة عن الجزائر مثل الكونغو والغابون. وحسب مصادرنا فإن كل الاحتمالات واردة فيما يتعلق باحتمال تسلل عناصر إجرامية خطيرة مثل عناصر من تنظيم القاعدة يُحتمل تسللها إلى الجزائر ضمن جماعات المهاجرين السريين.