اختفاء رئيس الإنتربول.. والشرطة الفرنسية تفتح تحقيقا

قالت مصادر في الشرطة الفرنسية اليوم الجمعة إن الشرطة فتحت تحقيقا بعدما أبلغت زوجة رئيس منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) مينغ هونغ وي أن زوجها مفقود.

وذكرت المصادر أن زوجة مينغ، المقيم في ليون حيث مقر الإنتربول، اتصلت بالشرطة بعدما لم يتواصل معها زوجها منذ سفره إلى الصين في نهاية سبتمبر .

ولم ترد المتحدثة باسم الإنتربول على الاتصالات الهاتفية.

وذكر الموقع الإلكتروني للإنتربول أن مينغ كان نائب وزير الأمن العام في الصين قبل توليه منصبه الحالي.