بشار الأسد :”الحرب انتهت في سوريا”

أعلن الرئيس السوري بشار الأسد أنه سيسدل قريبا جدا «الستار على الحرب الإرهابية»، معبرا عن ثقته بأن اللعبة السياسية تتغير، وسوريا ستعود إلى دورها المحوري.وصرح الأسد في حواره مع صحيفة كويتية، “لقد استعدنا أغلب المدن السورية من قبضة الإرهابيين المجرمين وحمينا المواطنين من الإرهاب الذي كان يمارس عليهم”.

وأضاف “بدأنا بإعمار المناطق وقريبا جداً ستبسط الدولة السورية حكمها وقانونها على جميع الأراضي السورية، ولن نترك شبراً واحداً من سوريا العروبة خارج السيادة الوطنية”.

وأوضح الأسد أن”الكثير من الدول العربية بيننا وبينهم تفاهم كبير، وهناك دول غربية قد بدأت تخطط وتجهز لفتح سفاراتها”.