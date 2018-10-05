

تحل اليوم الذكرى الثلاثون لانتفاضة 5 أكتوبر 1988 لتعلن عن مرور 30 سنة كاملة عن بداية عهد "الانفتاح" السياسي واقتصاد السوق. فما الذي تحقق من المطالب التي رفعها الجزائريون يومها وفي مقدمتها وقف "الحقرة"؟ وما الذي ظل يراوح مكانه وأبقى الجزائر في وضعية "30 سنة من ديمقراطية الواجهة"؟

ما أشبه اليوم بالبارحة.. فأزمة جبهة التحرير الوطني أنجبت بطريقة أو بأخرى أحداث 5 أكتوبر 88، كمؤشر على حالة الانسداد السياسي والاقتصادي الذي كانت تعرفه الجزائر بفعل تأثرها بالصدمة النفطية في بداية 84، تكاد تكون نفس الصورة جاثمة اليوم على المشهد السياسي في الساحة الوطنية، رغم مرور 30 سنة عن تلك الأحداث.

اليوم الأزمة المالية التي اضطرت الحكومة لتوقيف التوظيف و "التقشف" وحتى اللجوء إلى "طبع النقود" لتغطية العجز والديون الداخلية، تكاد تكون هي نفسها الأزمة التي سبقت أحداث أكتوبر، حتى وإن كانت عودة أسعار النفط للانتعاش أبقت على شعرة الأمل بمرور سحابة الأزمة المالية والاقتصادية في المدى المنظور.

كما أن الاختناق السياسي الذي دفع آلاف الجزائريين للخروج إلى الشارع في 5 أكتوبر لوقف ما سُمي يومها "الحقرة"، يكاد يكون نفسه الانسداد السياسي الذي حط رحاله ليمس المؤسسة التشريعية التي دخلت غرفتُها السفلى في حالة من "التمرد" على رئيسها يهددها بالتجميد والحل، والمتسبب فيها الأفالان الذي يريد التخلص من أحد أقدم مناضليه (السعيد بوحجة)، مثلما كان البعض ينادي خلال أحداث أكتوبر برحيل محمد شريف مساعدية الذي كان يرأس الأمانة الدائمة للحزب الواحد وقدّمه الرئيس الشاذلي بن جديد قربانا لإطفاء الحريق.

خلال 30 سنة الفاصلة عن أحداث أكتوبر، نجح النظام في إعادة رسكلة نفسه، وكان المتضرر الديمقراطية ودولة الحق والقانون التي تعثرت على أكثر من صعيد، بعدما تبين أن كل ما تحقق يمثل "ديمقراطية الواجهة" ليس إلا، بدليل تذيل الجزائر التصنيفات والتقارير العالمية في مجال الحريات والتنافسية والنجاعة الاقتصادية وحقوق الإنسان وحرية التعبير، بل حتى أن أزمة الأفالان الحزب الواحد بالأمس هي نفسها مازالت قائمة وبحدة أكبر داخل الحزب حاليا، ومن يقول هذا ليس ما يسمى "أحزاب" و "معارضة"، بل هو ما يردده مناضلو الأفالان أنفسهم من أن حزبهم "استحوذ عليه الغرباء وأصحاب الشكارة".. وما إلى ذلك من أوصاف، وما يحدث داخل المجلس الشعبي الوطني من صراع بين "الإخوة الأعداء" ليس سوى الجزء الظاهر من جبل الأزمة الداخلية التي تضرب البلاد.

لقد أعلنت إصلاحات وراء إصلاحات وغيرت حكومات وراء حكومات وتبدلت برلمانات وبلديات، ولكن الجزائريين يحسنون بل مقتنعون أن عقارب الساعة توقفت في 5 أكتوبر 88، فلا زالت البطالة في مستويات قياسية، والشهادة الجامعية لم تعد توفر تأشيرة للعمل وليس للمستقبل، ومقاطعة الانتخابات مستمرة، وحكاية التزوير حاضرة في كل مرة، وقوارب "الحرقة" تختفي وتعود بقوة أكبر، والاحتجاجات تواجَه بالهراوات لأن "الحقرة" لم تختف يوما من قاموس الجزائريين، رغم تعديل قوانين وخلق أخرى جديدة، وما كشفت عنه "قضية البوشي" من فساد طال جنرالات وقضاة ومسئولين ومؤسسات سوى مؤشر على حالة التعفن العام الذي يعشش في دواليب الدولة.

سؤال واحد دائما يتكرر على ألسنة الجزائريين: إلى أين تتجه الجزائر؟ ولكنه ظل مطروحا قبل 5 أكتوبر 88 و30 سنة بعده، ولا أحد يملك الإجابة عنه، وكأن الجزائر دخلت مرحلة اللاحل!