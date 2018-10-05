73 ألف مواطن يختارون سكناتهم في برنامج عدل 2

انطلقت عملية اختيار المواقع لفائدة أكثر من 73 ألف مكتتب ضمن برنامج عدل 2، الخميس، وذلك عبر 31 ولاية على المستوى الوطني، وفق ما أكّده سعيد روبة المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” خلال زيارة لوزير السكن والعمران والمدينة عبد الحميد طمار قادته إلى مقر وكالة عدل بالعاصمة.

وحسب ما أكّده روبة سعيد لـ”الشروق”، فإن الموقع الإلكتروني للوكالة سيبقى مفتوحا إلى غاية اختيار آخر مكتتب والانتهاء التام من العملية التي تندرج في إطار برنامج 120.000 مسكن الذي تم إطلاقه لسنة 2018، على أن يعدّل المكتتب الذي تغيرت وضعيته الاجتماعية المعلومات الخاصة به في الخانات المحددة والتأشير عليها.

وتعد هذه العملية الثانية التي تفتح فيها الوكالة المجال للمكتتبين لاختيار سكنات عدل 2 حيث شملت في المرة الأولى 78 ألف مكتتب شهر ديسمبر الماضي.

وحسب ما صرح به مدير وكالة “عدل” فإن العملية ستفتح للمرة الثالثة أمام مكتتبي العاصمة وعدد من الولايات الأخرى قبل انقضاء السنة الجارية فور تقدم الأشغال ببقية المواقع، وهو ما سيتيح اختيارات أكبر للمكتتبين، كما سيبرمج خلال الأسبوع المقبل المكتتبون الذين اختاروا مواقع سكناتهم لاستخراج أوامر الدفع من أجل تسديد الشطر الثالث من قيمة السكن.

وتخص العملية الحالية ولايات الجزائر والشلف والأغواط وأم البواقي وباتنة وبجاية وبسكرة والبليدة والبويرة وتلمسان وتيارت وتيزي وزو وجيجل وسطيف.

بالإضافة إلى ولايات أخرى هي قسنطينة وعنابة وقالمة والمدية وسعيدة وسيدي بلعباس وكذا مستغانم والمسيلة ووهران والبيض وبومرداس والطارف وتيسمسيلت وسوق أهراس وتيبازة وعين الدفلى وغليزان.

وكان نصيب العاصمة ضمن الحصص السكنية المختارة قرابة 8000 مكتتب من خلال ثلاثة خيارات متاحة هي سيدي عبد الله وفوكة وبوينان، أمّا عنابة فكان نصيبها بـ 5000 مكتتب ووهران بـ 7000 مكتتب وقسنطينة بـ 3000 مكتتب.

وأثارت قلة الخيارات في هذه المرة امتعاض المكتتبين الذين وجدوا أنفسهم أمام مواقع محدودة عكس العملية السابقة التي كانت خياراتها أكبر بكثير.