جائزة نوبل للسلام 2018 تمنح لكونغولي وإيزيدية

تحصل كل من الطبيب الكونغولي دينيس مكويغي والناشطة الإيزيدية نادية مراد على جائزة نوبل فوز جائزة نوبل للسلام عام 2018.وأعلنت اللجنة لجنة جائزة نوبل اليوم الجمعة، أنها قرر تمنح جائزة نوبل للسلام 2018 لدينيس مكويغي ونادية مراد لجهدهما في إنهاء استخدام العنف الجنسي كوسيلة في النزاعات المسلحة.

وأضافت اللجنة أن “الفائزان قدما مساهمة كبيرة للفت الانتباه ومكافحة مثل هذا الجرائم.. جرائم الحرب”.