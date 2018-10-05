محرز يصف “غوارديولا” بالمجنون !!
وصف “رياض محرز” مدربه “بيب غوارديولا” بـ “المريض” بكرة القدم، خاصة أنه لا يكل ولا يمل من العمل حسب ما صرح به الجزائري لمجلة “أونز مونديال”.
وقال “محرز”: “ما صدمني عندما تعرفت على غوارديولا هي طريقة عمله، فهو يعمل كالمجنون”.
وقال “محرز”: “ما صدمني عندما تعرفت على غوارديولا هي طريقة عمله، فهو يعمل كالمجنون”.
وأضاف: “حتى عندما كنا نفوز بـ6-0 أو 6-1 يقول لنا أنه كان يمكننا تقديم أداء أفضل”.
وتابع: “غوارديولا لا يكل ولا يمل، لم يسبق لي أن شاهدت مدربا مثله، يعرف كل صغيرة وكبيرة على الخصم ودائما ما يكون على صواب”.
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