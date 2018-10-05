صحيفة روسية : الجيش الجزائري يمتلك سلاحا يتمتع بقدرة تدميرية هائلة

كشفت صحفية روسية أن الجيش الجزائري يستخدم قواذف اللهب "توس-1أ" المسماة بـ"سولنتسيبيوك" (لفحة الشمس) خلال تدريباته استوردتها الجزائر من روسيا.

وذكرت الصحيفة الروسية أن قاذف لهب "سولنتسيبيوك"، وهو سلاح يتمتع بقدرة تدميرية هائلة، منصوب على دبابات "تي-90إس" الموجودة في حوزة الجيش الجزائري والتي تستطيع أن تسير على الطريق المعبد بسرعة 60 كيلومترا في الساعة. ويمكن تزويدها بوقود يكفي لـ500 كيلومتر.

ويحتوي قاذف "لفحة الشمس" على 24 ماسورة أو أسطوانة لإطلاق قذائف حرارية باريومية عيار 220 ملم. وتزن هذه القذيفة 216 كيلوغراما. ويبلغ طولها 3723 مليمترا.