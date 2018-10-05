أولياء تلاميذ مدرسة بوكموزة يمنعون أبناءهم من الدراسة بسبب تسرب المياه

أقدم أولياء تلاميذ المدرسة الابتدائية بوطقوقة لخضر المتواجدة بقرية بوكموزة التابعة لبلدية وادي فراغة بأقصى الجهة الشمالية لإقليم ولاية قالمة، الخميس، على إخراج أبنائهم من المدرسة ومنعهم من العودة إلى مقاعد الدراسة بسبب الحالة المزية التي أصبحت عليها الحجرات التي تسربت إليها مياه الأمطار بغزارة منذ مساء أول أمس الأربعاء.

وحسب تصريح رئيس جمعية أولياء التلاميذ في اتصاله الخميس بالشروق، فإن أقسام المدرسة الابتدائية غرقت في سيول الأمطار، وأصبحت غير صالحة لتمدرس أطفالهم بعد تعرض الجدران والأسقف للتشققات ما سمح بتسرب المياه داخلها، رغم قيام الجهات المعنية بترميمها لكن دون جدوى.

وأضاف رئيس جمعية أولياء تلاميذ مدرسة بوطقوقة لخضر، أن الأولياء قرروا منع أبنائهم من العودة إلى مقاعد الدراسة إلى غاية تدخل الجهات المعنية والقيام ترميمها بشكل مطابق للمقاييس لحماية أبنائهم من الأخطار التي تحدق بهم من جهة، وكذا تمكينهم من الظروف المواتية للتمدرس، مطالبا من الجهات المعنية بالتدخل العاجل للوقوف على الوضعية المزرية التي أصبحت عليها المدرسة ومتابعة أشغال المقاولة التي أسندت لها أشغال الترميم.