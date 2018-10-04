فيديو: سعدان يذكر سبب استقالته: “لقد تلاعبوا بي”



ذكر رابح سعدان الذي استقال مؤخرا من على رأس المديرية الفنية الوطنية، أن سبب استقالته ترجع إلى تعرضه “لتلاعبات” من المسؤولين في الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وقال سعدان في تصريحات صحفية، اليوم الخميس 4 أكتوبر، أنه منذ أكثر من 3 أشهر عزمت الفيفا المديريين الفنيين والناخبين الوطنيين لحضور تحليل دورة كأس العالم 2018، وهو ما تقوم به الفيفا كل 4 سنوات.

وذكر سعداني أن “كان كل شيئ كان مرتب لأنني دفعت الملف وصورتي وحتى جواز السفر .. ولما اقترب الوقت أرسلت الفيفا تذكرة الطائرة من أجل السفر”، وأضاف “الأمين العام للاتحادية اتصل بي وقال بأنه يجب الحصول على التأشيرة”.

وبحسب سعدان فقد “اتصلو بيا قبل 48 ساعة قبل السفر بالتوجه إلى مطار ليون للسفر عبر شركة بريتيش، وقبل الموعد بساعة أخبروني أنه لا يمكنني السفر، ولما رجعت للجزائر علمت أن مدرب الحراس للفريق الأول عزيز بوراس هو من مثل المديرية التقنية الوطنية

وفهمت بأنهم غيروا الاسم بأيام قبل السفر برسالة من الفاف”.

وأضاف سعدان “أي مسؤول عنده شخصية لا يتقبل بهذه الأمور، عندي تاريخ في الكرة الجزائرية ولا يجب ان يتلاعبوا بي ..”.