فيديو: ثنائية لسليماني في الدوري الأوروبي

قاد الدولي الجزائري، إسلام سليماني فريقه فنربخشه التركي لتحقيق فوز مهم على نادي سبارتاك تينيريفا السلوفاكي، في إطار مقابلات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات للدوري الأوروبي لكرة القدم.

وسجل سليماني هدفي اللقاء الذي احتضنه ملعب شكري سراج أوغلو بإسطنبول في الدقيقتين 52 و 68 على التوالي، ليحقق أصحاب الزي الأسود والأصفر أول فوز لهم في المنافسة الأوروبية هذا الموسم.

للتذكير فقد تواجد سليماني في قائمة اللاعبين التي أعلنها الناخب الوطني جمال بلماضي اليوم الخميس، تحسبا للمواجهة المزدوجة ضد البنين هذا الشهر في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019.