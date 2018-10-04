إصابة سفير الاتحاد الأوروبي في العراق بتسمم!

كشف مسؤول عراقي اليوم الخميس عن إصابة سفير الاتحاد الأوروبي في العراق رامون بليكوا بحالة تسمم جراء شربه مياها ملوثة خلال الزيارة التي يجريها لمحافظة البصرة (جنوبي البلاد).

ونقلت وكالة الأناضول عن المسؤول العراقي -وهو عضو بالحكومة المحلية رفض ذكر اسمه- القول إن سفير الاتحاد الأوروبي وصل البصرة أمس للاطلاع على مشاريع الكهرباء ومياه الشرب، لكنه أصيب بالتسمم اليوم مما استدعى نقله إلى فندق وسط المدينة لتلقي العلاج، تحت إشراف كادر طبي.

وأوضح المصدر أن السفير كان من المقرر أن يجري اليوم جولة ميدانية لتفقد عدد من المشاريع الخدمية في محافظة البصرة، التي تحتاج إلى إعادة تأهيل وصيانة بدعم من الاتحاد الأوروبي.

ولم يبيّن المصدر الوضع الصحي الحالي للسفير، كما لم يصدر بيان رسمي حول الواقعة من قبل الحكومة العراقية أو الاتحاد الأوروبي.

وكانت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان (مؤسسة رسمية ترتبط بالبرلمان) أعلنت أواخر الشهر الماضي تسجيلها أكثر من سبعين ألف حالة تسمم جراء تلوث مياه الشرب خلال أسابيع.

وتعتمد البصرة في الغالب على مياه شط العرب لتغذية مشاريع الإسالة، إلا أن نسبة الأملاح الذائبة في المياه مرتفعة جدا عن النسبة المسموح بها، وفق معايير منظمة الصحة العالمية.