بوحجة يرد على خصومه: “لو كانت الرئاسة ضدي لأبلغتني”

رد رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة عن خصومه، عبر حوار أجراه مع “TSA”، اليوم الخميس 4 أكتوبر، حيث قال “قوانين الجمهورية تحميني، وهذا ليس رأيي الشخصي ..”.

كما يؤكد بوحجة أن ما قام به النواب هو “عمل غير قانوني متعمد ويتم في إطار حزبي”، معتبرا أن كل من طالبوا برحيله هم مناضلون في أحزاب سياسية، “كان عليهم كمسؤولين منتخبين، الالتزام بالنظام الداخلي للبرلمان وبالدستور .. هذه المؤامرة وُضعت خارج البرلمان من قبل دوائر حزبية معروفة” يقول بوحجة.

وفي رده عن الامين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس الذي قال إنه صراع داخلي بين النواب ورئيس المجلس، رد بوحجة بالقول “الآن بعد أنوقعوا في الفخ، أرادوا القول بأنه صراع داخلي في البرلمان ، وهذ أمر خاطئ، هؤلاء النواب يتلقون التعليمات من طرف أحزابهم .. أنا لم ارتكب أي خطأ لا سياسي ولا مادي، وأتحديهم أن يقدموا دليلاً على سوء التسيير”.

كما ينفي بوحجة أن الامر لا يتعلق بالرئاسة، حيث يقول “لو كانت الرئاسة ضدي لأبلغتني وسيتم حل المسألة ببساطة، لكن الأمر ليس كذلك، وأكرر القول إنه إجراء غير قانوني في إطار حزبي”.