سليمان بخليلي "على خطى" ريفكا!

يعتزم الإعلامي والمثقف المعروف سليمان بخليلي إحداث ضجّة جديدة من شأنها أن تنسي الجزائريين في حادثة تجمع نحو 10 آلاف شاب لحضور عيد ميلاد الفتى ريفكا ، حيث قام بدعوة متابعيه على فايسبوك والذين يتجاوز تعدادهم الـ 300 ألف متابع إلى لقاء ثقافي في قصر الثقافة بالعاصمة، محدّدا مساء السبت المقبل موعدا للراغبين في حضور اللقاء.

بخليلي قال في منشور على حسابه في فيسبوك :" الأعزاء الـ 300.000 متابع لي في هذه الصفحة ، والأحباء الـ 5000 صديق المشتركين فيها وعشرات الآلاف الذين يعرفون شخصي المتواضع مدعوون جميعاً لـ ( شرب كأس شاي أو فنجان قهوة ) في رياض الفتح أو في قصر الثقافة في لقاء فكري ثقافي لا علاقة له بأي محتوى سياسي أو إيديولوجي"، وتابع يقول :"يحدد تاريخ اللقاء بعد اكتمال نصاب الأرقام المذكورة أعلاه بتسجيل أسمائكم في خانة التعليق على هذا المنشور "، قبل أن يعلن عن اختياره موعد يوم السبت المقبل في حدود الساعة الثالثة بعد الزوال 15:00 لعقد اللقاء .

ووصل تعداد التعليقات على منشور بخليلي إلى أكثر من 1400 تعليقا بعد 4 ساعات فقط ، وفي حالة ما إذا أنجز متابعو صاحب خاتم سليمان وعدهم وقاموا بالحضور إلى المكان المتفق عليه في الزمان المعلن عنه ، فإن المنتج التلفزيوني سيكون في حاجة إلى توفير مئات اللترات من الشاي والقهوة التي وعد بتقديمها لضيوفه .