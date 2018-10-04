فتح خط جوي بين الجزائر والبرازيل لتدعيم التبادل التجاري بين البلدين

تم اليوم الخميس فتح خط جوي بين الجزائر والبرازيل عن طريق مطار أورلي بواسطة شركة إيغل أزور.

وجاء الإعلان عن إفتتاح هذا الخط بمناسبة زيارة سفير البرازيل إيدواردو بوتيلو باربوسا لمجمع كوندور في برج بوعريريج

والهدف منه تطوير السياحة بين البلدين إضافة إلى بحث سبل التعاون و تبادل الخبرة والشراكة بيم مؤسسات برازيلية و جزائرية

وللإشارة، فإن حجم التبادل بين الجزائر والبرازيل بلغ 3.8 مليار دولار والجزائر هي الشريك الثاني للبرازيل في إفريقيا