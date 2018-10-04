جماهير فنربخشه تلقي التحية لـ “سليماني” بطريقتها الخاصة

شهد اللقاء الذي جمع فنربخشه التركي و سبارتاك الصربي تألق المهاجم الجزائري اسلام سليماني و الذي كان رجل اللقاء

و قد تمكن اسلام سليماني من تسجيل أول ثنائية له في الدوري الأوروبي مع نادي فنربشخه التركي في ثاني مواجهة له أوروبيا

و قد تلقى الجزائري ترحيبا خاصا من الجماهير الجزائري , اذ عند خروجه وقف الجميع يصفق اللاعب و يتغني باسمه حتى المدرب قام بعناقه