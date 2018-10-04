جماهير فنربخشه تلقي التحية لـ “سليماني” بطريقتها الخاصة
شهد اللقاء الذي جمع فنربخشه التركي و سبارتاك الصربي تألق المهاجم الجزائري اسلام سليماني و الذي كان رجل اللقاء
و قد تمكن اسلام سليماني من تسجيل أول ثنائية له في الدوري الأوروبي مع نادي فنربشخه التركي في ثاني مواجهة له أوروبيا
و قد تلقى الجزائري ترحيبا خاصا من الجماهير الجزائري , اذ عند خروجه وقف الجميع يصفق اللاعب و يتغني باسمه حتى المدرب قام بعناقه
الجميع يهتف باسم سليماني عند خروجه pic.twitter.com/F34rjk8iX3— Dzair Foot (@dzairfooot) 4 octobre 2018
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