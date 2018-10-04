هذا هو الردّ المغربي على مشروع الاتحاد الأوروبي.

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي ، اليوم الخميس ، إن بلاده لن تقبل بإقامة مراكز لإيواء المهاجرين على أراضيها ، معتبرا أن ذلك لا يعدّ حلاّ لمشكلة الهجرة.

وحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية ، قال مصطفى الخلفي في مؤتمر صحفي إن ”إحداث مراكز لاستقبال المهاجرين تصدير للمشكل وليس حلا له، في حين أننا نحتاج إلى حل على المدى البعيد“، وذلك في ردّ على مطالب أوروبية بإنشاء مركز لإيواء المهاجرين في الضفة الجنوبية من المتوسط.

وكانت الجزائر قد رفضت مطالب الاتحاد الأوروبي بخصوص إنشاء مراكز لإيواء المهاجرين ، وقال وزير الخارجية عبد القادر مساهل شهر جوان الماضي إن الجزائر "تعاني بدورها من نفس المشكلة وتعمل على إبعاد المهاجرين غير الشرعيين من أراضينا وفق الاتفاقات التي تربطنا مع بلدانهم الأصلية ووفق النصوص والمواثيق الدولية".