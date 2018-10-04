جماهير الريدز تُطالب بطرد صلاح

طالبت جماهير فريق ليفربول الإنجليزي بإبعاد النجم الدولي المصري محمد صلاح من التشكيلة الأساسية أو تسريحه نهائيا في الميركاتو الشتوي القادم.وصبت جماهير “الريدز” جام غضبها على النجم المصري بعد تواصل أدائه الباهت في موقعة نابولي سهرة أمس الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وكتبت بعض جماهير ليفربول على “تويتر”:”لماذا يدفع كلوب بصلاح في مباراة كهذه وهو لا يقدم مستويات جيدة منذ فترة، عليه أن يبقيه في الدكة، ولا نريد مشاهدته إذا إستمر بذلك الأداء”.

وغرد آخر:”يبدو أن صلاح لاعب الموسم الواحد، على ليفربول التفكير ببيع عقده عاجلاً حتى لا تهبط قيمته السوقية أكثر من ذلك”.