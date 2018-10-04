بالفيديو.. حاليلوزيتش:”في حياتي لم يتدخل رئيس فريق في خياراتي”

أكد المدرب البوسني الجديد لفريق نانت الفرنسي وحيد حاليلوزيتش أنه حر في خياراته الفنية ولا يسمح لأي شخص بالتدخل فيها.وقال حاليلوزيتش في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الخميس:”في حياتي لم يفرض علي رئيس فريق أو رئيس إتحادية لاعبين في التشكيلة الأساسية”.

“رأيتم ماحدث في اليابان عندما لم يستطع رئيس الإتحادية اليابانية لكرة القدم تحمل عدم تواجد بعض الأسماء في القائمة الخاصة بمونديال روسيا ماجعله يقوم بإقالتي”.

“أنا هو المسؤول الوحيد عن خياراتي الفنية وداخل المستطيل الأخضر لكنني سأوضح الأمور للرئيس إذا أراد ذلك”.