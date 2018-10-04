“محرز” يحدث مشاكل لغوارديولا قبل مواجهة “ليفربول”

أحدث الدولي الجزائري، رياض محرز مُشكلا حقيقيا لمُدربه “بيب غوارديولا”، وهذا قبل القمة المُرتقبة بين “مانشستر سيتي” و”ليفربول” في “البريميرليغ”.ويعيش التقني الإسباني حالة من الضغط، بسبب مُطالبة جميع المُتابعين بضرورة منح الفُرصة للجناح الطائر، خاصة وأن “ستيرلينغ” سيء جدا.

وتترقب وسائل الإعلام البريطانية الخطوة القادمة لـ”الفيلسوف” تجاه نجم “ليستر سيتي” السابق، والذي بقي بديلا في لقاء رابطة الأبطال الأوروبية.

وكان “غوارديولا” أكد في تصريحات سابقة بأنه يثق ثقة مُطلقة في قدرات نجم المنتخب الوطني، وذلك رغم عدم إعتماده عليه.