نشرية خاصة تحذر من استمرار الأمطار والرعود بولايات شرق الجزائر

أشارت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية، عن استمرار تساقط الأمطار الغزيرة مصحوبة أحيانا برعود اليوم الخميس 4 سبتمبر.الولايات المعنية هي جيجل، سكيكدة، ميلة، قسنطينة، قالمة، ام البواقي وخنشلة.

وتمتد صلاحية النشرية الى غاية الساعة التاسمة من مساء اليوم الخميس.

كما يتوقع الديوان الوطني للارصاد الجوية أن تصل كمية الامطار المتساقطة او تتجاوز 30 ملم محليا.