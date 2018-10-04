بالفيديو: شاهد ثنائية إسلام سليماني ضد سبارتاك ترنافا السلوفاكي

يتألق الدولي الجزائري اسلام سليماني رفقة ناديه فانربخشة في مباراة اليوم ضد سبارتاك في كأس الاتحاد الاوروبي

حيث سجل هدف التقدم لناديه بعد متبعته لكرة اعادها حارس الخصم ويسكنها الجزائري الشباك بقذفة قوية

يذكر ان “سور سليم” مستدعى للمباراة المزدوجة ضد منتخب البنين يوم 12 و 16 اكتوبر الجاري في تصفيات كاس امم افريقيا

ويعد هذا الهدف الثاني لاسلام سليماني في المباراة من راسية رائعة اسكنها شباك الحارس ليثبة علو كعبه