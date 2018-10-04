هذه هي الولايات المعنية باختيار مواقع سكنات "عدل 2"

أعلنت وكالة "عدل" اليوم عن الولايات المعنية باختيار مواقع السكنات بالنسبة لمكتتبي برنامج 2013

الموقع الالكتروني لاختيارالمواقع سيبقى مفتوحا إلى حين استكمال العملية من طرف مكتتبي عدل 2 المبرمجون ضمن هذه العملية التي تندرج في إطار برنامج 120.000 مسكن الذي تم إطلاقه لسنة 2018.

وتخص العملية ولايات الجزائر والشلف والاغواط وأم البواقي وباتنة وبجاية وبسكرة والبليدة والبويرة وتلمسان وتيارت وتيزي وزو وجيجل وسطيف.

كما تمس العملية ولايات سعيدة وسيدي بلعباس وعنابة وقالمة وقسنطينة والمدية ومستغانم والمسيلة ووهران والبيض وبومرداس والطارف وتيسمسيلت و سوق اهراس وتيبازة وعين الدفلى وغليزان.

وتقدر حصة العاصمة بالنسبة لاختيار المواقع بـ قرابة 8000 مكتتب وعنابة بـ 5000 مكتتب ووهران بـ 7000 مكتتب وقسنطينة بـ 3000 مكتتب.

ويمكن للمكتتب الذي تغيرت وضعيته العائلية أن يقوم بالتأشير في الخانة المناسبة لتوضيح عدد أفراد الأسرة.

كما سيتم خلال الأسبوع المقبل برمجة المكتتبين الذين اختاروا مواقع سكناتهم لاستخراج أوامر الدفع من اجل تسديد الشطر الثالث من قيمة السكن.

فحسب المدير العام للوكالة سيتم إطلاق عملية ثانية لمنح شهادة ما قبل التخصيص للمكتتبين الذين تعدت مشاريعهم الـ 70 في المائة من الانجاز في وقت لاحق.

وستمنح الفرصة للمكتتبين غير المبرمجين ضمن هذه الحصة في آجال لاحقة.