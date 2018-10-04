الفاو: تراجع في أسعار المواد الغذائية

أكدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الخميس إن أسعار الغذاء العالمية تراجعت في سبتمبر مقارنة مع الشهر السابق بينما لم ترتفع إلا أسعار السكر فقط.

وبلغ مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، والذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 165.4 نقطة الشهر الماضي، مقارنة مع 167.7 بعد تعديل طفيف في أوت.

وقالت الفاو من المتوقع وصول إنتاج الحبوب العالمي في 2018 إلى 2.591 مليار طن، بارتفاع ثلاثة ملايين طن عن التوقعات السابقة في سبتمبر لكنه سيظل منخفضا بمقدار 63 مليون طن أو 2.4 بالمائة عن الإنتاج القياسي المسجل في 2017.

وأبقت المنظمة على توقعاتها لإنتاج القمح العالمي في 2018 دون تغير يذكر عن شهر أوت عند نحو 722.4 مليون طن، وهو أقل مستوى منذ 2013. وسجل مؤشر إنتاج الحبوب 164 نقطة تقريبا في سبتمبر بانخفاض 2.8 بالمائة عن أوت.

وعلى صعيد الحبوب الرئيسية سجلت أسعار تصدير الذرة أكبر انخفاض شهري حيث تراجعت نحو أربعة بالمائة ويرجع ذلك إلى زيادة كبيرة في المحصول في الولايات المتحدة وتوقع إمدادات جيدة في الأسواق العالمية. وانخفضت أسعار القمح أيضا ويرجع ذلك بشكل أساسي لاستمرار قوة المبيعات والشحنات من روسيا. في المقابل، سجل مؤشر الفاو لأسعار السكر 161.4 نقطة في سبتمبر بارتفاع 2.6 بالمائة عن أوت. وقالت المنظمة إن الزيادة ترتبط بدرجة كبيرة بموسم الحصاد الحالي في البرازيل أكبر منتج ومصدر للسكر في العالم. وأوضحت أن "الجفاف في البرازيل أثناء موسم الزراعة شديد الأهمية كان له آثار سلبية على محصول قصب السكر حيث تراجعت أحجام المحصول لتأتي دون التوقعات".