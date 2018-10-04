العثور على الطفل مختار كلغلغ بورقلة بعد 6 أيام من إختفائه

عثرت مثالح الأمن الوطني،اليوم الخميس، بورقلة على الطفل مختار كلغلغ البالغ من العمر 11 بعد إختفائة منذ 6 ايام.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد أنشات خلية أزمة تحت إشراف وكيل الجمهورية لمتابعة الإختفاء .

وقد تم العثور على الطفل بصحة جيدة.

وهو الذي إختفى منذ يوم الجمعة الماضي، حيث مصالح الأمن حملة بحث واسعة بعد تشكيل خلية ازمة تحت اشراف وكيل الجمهورية لذى محكمة غرداية.

الذي تابع الملف عن قرب، اين تم تشكيل فرق بحث و تتبع للعثور عليه.

و تمكنت مصالح الأمن من تحديد موقع تواجد الطفل الى ركب حافلة متوجهة الى ولاية ورقلة، و بقي هناك يجوب الشوارع.

الى أن تم العثور عليه بصحة جيدة حيث تم عرضه على الطبيب العام و الطبيب النفسي، في انتظار نقله على ولاية غرداية تسليمه الى أهله .