عزيز بوراس عوض سعدان خلال مؤتمر الفيفا بلندن !

علمت مصادرنا المقربة من الإتحاد الجزائري لكرة القدم أن مدرب حراس المنتخب الوطني عزيز بوراس رافق الناخب الوطني جمال بلماضي خلال السفرية التي قادته إلى لندن لحضور مؤتمر الفيفا.

وكان من المفترض أن يتنقل المدير الفني الوطني رابح سعدان إلى لندن لحضور مؤتمر الفيفا الذي نشطه المدرب الفرنسي ديدي ديشان حول مشوار الديكة في نهائيات كأس العالم 2018، ليتم إستبداله بمدرب الحراس عزيز بوراس.

وإستاء سعدان كثيرا من تصرف الفاف بعد شطب إسمه من سفرية لندن خصوصا أنه تم تعويضه بعزيز بوراس دون علمه.