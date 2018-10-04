50 ألف طعن لمكتتبي برنامج عدل 1 و 2

تلقت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) في اطار برنامج، عدل 1 و 2 ،أكثر من 50.000 طعن إداريي حسبما استفيد لدى مسؤولي هذه الهيئة.

وحسب الارقام الرسمية المقدمة على هامش زيارة وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الحميد طمار، لدى مقر عدل، فقد بلغ عدد الطعون المودعة في اطار برنامج عدل1 ما يقدر ب 14.065 طعن حيث تم قبول حتى الآن 9.311 طعن ورفض 3.151 طعن فيما تم قبول بتحفظ 1.063 طعن.

اما بالنسبة للطعون المودعة في إطار برنامج عدل 2 والمقدرة ب 39.974 طعن تم قبول حتى الأن 6.691 طعن و رفض 13.333 وتم قبول بتحفظ 2.298 طعن.

وتبقى 17.352 طعن قيد الدراسة في اطار برنامج عدل 2.