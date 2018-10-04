ترامب يشترط على السعودية دفع 4 ملايير دولار

كشفت وسائل إعلام أمريكية عن مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، طلب فيها الملك سلمان، مساعدة الولايات المتحدة في حملة عسكرية سرية للغاية، دون أن يكشف عن تفاصيلها.

وأشارت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إلى أن ترامب، أبلغ الملك أن هذا الأمر سيكون مكلفا للغاية، وسيترتب على السعودية أن "تدفع مبلغ أربعة مليارات دولار للحصول على مساعدة الولايات المتحدة"، كما كشف أنه وجّه له إهانات أثناء حديثهما.

وكان ترامب قد قال الثلاثاء، إنه حذر الملك سلمان من أنه لن يبقى في السلطة "لأسبوعين" دون دعم الجيش الأمريكي.