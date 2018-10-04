أويحيى للبرتغاليين: "الجزائر ليست الصين .. ولكن نريد الاستثمار"

قال الوزير الأول أحمد أويحيى، يوم الأربعاء بلشبونة، العاصمة البرتغالية إن الجزائر "ليست الصين" ولكنها مهتمة بالاستثمار في البرتغال.

وبحسب ما نقلت وسائل الإعلام البرتغالية عن أويحيى على هامش أشغال الدورة الخامسة للاجتماع رفيع المستوى بين الجزائر و البرتغال، فإن الوزير الأول أشار إلى أن الجزائر تريد "تطوير حجم العلاقات التجارية والاستثمارية" وتقريب الشركات من كلا البلدين ، وأن الشركات الجزائرية ستكون قادرة على البحث عن قطاعات أخرى خارج الطاقة مثيرة للاهتمام.

وتابع بقوله: "صحيح أننا لسنا الصين ، بلد نحترمه كثيراً ، وله وسائل عظيمة. لا تزال الجزائر تحارب من أجل انجاح معركة التنمية ... لكن إذا كانت هناك قطاعات أخرى ، بالإضافة إلى الطاقة ، مثيرة للاهتمام ، فإن الشركات الجزائرية سيكون لديها دائما مصلحة في المجيء".

وأعطى مثالاً على الأهمية التي ينسبها "الجزائريون" إلى العلاقات الاقتصادية بين الجزائر والبرتغال بإنشاء مجلس أعمال جديد ، يهدف إلى الجمع بين الشركات وتعزيز التكامل بين التجربة البرتغالية والجزائر.