شاهد ابداع براهيمي اليوم امام فيغولي (جنون المعلق الجزائري) مقصية براهيمي العالمية

حرم الأوروغواياني فرناندو موسليرا حارس مرمى فريق غلطة سراي التركي، النجم الجزائري ياسين براهيمي من تسجيل أحد أجمل أهداف مسابقة دوري أبطال أوروربا لكرة القدم هذا الموسم، بعدما تصدى لكرة مقصية مذهلة خلال المباراة التي جمعت الفريقين في دور المجموعات من المسابقة القارية.

براهيمي كاد يوقع على هدف خرافي، إذ وصلت عرضية مميزة للنجم العربي الجزائري، الذي كان متواجداً في داخل منطقة الفريق التركي، ليطلق تسديدة صاروخية من مقصية رائعة، إلا أن الحارس المخضرم فرناندو موسليرا تمكن من ردها بتألق لافت، وحرم المهاجم من هدف كاد أن يكون الأجمل في البطولة الأوروبية الشهيرة.