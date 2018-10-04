بلماضي يفرج عن قائمة اللاعبين المعنيين بمباراة البنين المزدوجة

كشف الناخب الوطني، جمال بلماضي عن قائمة اللاعبين المعنيين بمواجهة البنين المزدوجة، والتي سيلعب ذهابها يوم 12 أكتوبر الداخل بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة ، فيما ستكون مباراة الإياب يوم 16 أكتوبر بالبنين.

وحملت القائمة المعلنة، التي نشرت اليوم عبر الصفحة الرسمية للفاف عبر الفيسبوك عدة مفاجآت أبرزها استدعاء حارس وفاق سطيف مصطفى زغبة لأول مرة للمنتخب الوطني لكرة القدم.كما قام جمال بلماضي باستدعاء إسحاق بلفوضيل وجمال بلعمري

وجاءت القائمة كالتالي :

في حراسة المرمى : مبولحي ، دوخة وزغبة

في الدفاع :عطال ،ماندي، بن سبعيني ، تاهرت ،فارس،حليش وبلعمري

في وسط الميدان بن طالب ، تايدر ، وناس ، قديورة ،فيغولي،غزال ، محرز و بن ناصر

في الهجوم :بونجاح ، بن زية ، بلفوضيل ، سليماني وبراهيمي