بلماضي يستدعي لاعبا نزع فكرة اللعب لـ"الخضر" من ذهنه !

يبدو أن لاعب الشباب السعودي الجزائري جمال بلعمري، قد غير رأيه بخصوص المنتخب الوطني، خاصة بعد تأكيده أنه "لن يتقمص ألوان "الخضر" مجددا، يأتي هذا عقب ورود اسمه في قائمة اللاعبين المعنيين بمباراة البنين يوم 12 أكتوبر المقبل.

وكان بلعمري قد أكد في تصريحات إعلامية أنه نزع فكرة اللعب للمنتخب الجزائري كلية من ذهنه، بسبب ما أسماه التهميش الذي عانى منه في وقت سابق".

كما أكد ذات اللاعب أنه لن يقبل دعوة من المنتخب إذا ما استدعي دون أن يتم إشراكه في المباريات" مشيرا إلى أن فريقه أولى بالاستفادة من خدماته".