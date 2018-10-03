الأمريكيون مهتمون بصناعة السيارات بالجزائر

أكد الأمين العام لوزارة التجارة, شريف عوماري, اليوم الاربعاء أن مستثمرين أمريكيين يبدون اهتماما بارزا بالعديد من قطاعات الاستثمار في الجزائر خاصة في مجال صناعة السيارات والتجارة الالكترونية.

وأوضح عوماري عقب الدورة السادسة للمفاوضات المتعلقة بالاتفاق الإطار حول التجارة والاستثمار أن مسؤولي مكتب الممثل الامريكي للتجارة الخارجية قد أبلغوا الوفد الجزائري بالاهتمام الذي أبداه متعاملون أمريكيون بالاستثمار في هاذين القطاعين ذي القيمة المضافة العالية.

للتذكير فإن هذا الحوار حول التجارة والاستثمار قاده من الجانب الجزائري وفد مكون من عدة قطاعات بقيادة الامين العام لوزارة التجارة أما الطرف الامريكي فمثله نائب ممثل التجارة, دانيال مولاناي مرفقا بمسؤولين من مكتب الممثل الامريكي للتجارة الخارجية وآخرين من وزارات اقتصادية بحضور السفيرين, مجيد بوقرة وجون ديروشر.

وخلال هذه المحادثات المغلقة التي جرت على مدار يوم واحد بمقر مكتب الممثل الامريكي للتجارة الخارجية, قدم الطرف الامريكي اقتراحا للشراكة في مجال صناعة السيارات وانتاج قطاع الغيار بالإضافة إلى المساعدة التقنية بخصوص معايير الامن في مجال الانتاج هذا.

و أكد عوماري ان الطرف الامريكي قد استفسر عن القوانين و الشروط التي تتعلق بإرساء شركاء في هذا المجال, مذكرا برغبة عملاق صناعة السيارات "فورد" بالانتقال الى الجزائر.

كما استقطبت التجارة الالكترونية اهتمام المتعاملين الامريكيين الذين اعربوا عن استعدادهم بهذه المناسبة في مرافقة الجزائر في اطلاق التجارة الالكترونية.

و أشار عماري الى وجود امكانية كبيرة للشراكة في هذا الميدان لا سيما فيما يخص ازالة الطابع المادي للمعاملات التجارية من خلال وضع نظام سجلات الكتروني.

و أوضح ذات المسؤول ان الخبرة الامريكية في هذا المجال قد تكون ذات دعم كبر فيما يخص مراقبة و تسيير المعاملات الالكترونية.

كما ناقش الطرفان خارطة طريق من اجل تسهيل عملية تبادل المعلومات التي تتعلق بالتجارة و الاستثمار في العديد من القطاعات الاستراتيجية.