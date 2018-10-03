شركتان خاصتان ببومرداس تحولان مليوني أورو نحو تركيا بطرق مشبوهة

باشرت اليوم محكمة القطب المتخصص بسيدي امحمد، الاستماع إلى المتورطين في تبيض الاموال وتحويل ماقيمته مليوني اورو نحو تركيا بطرق مشبوهة عبر تأسيس شركتين لاستيراد الاداوت الكهربائية ببومرداس، حيث سبق الفصل في ملف إحدى الشركتين بهذه المحكمة قبل أن يتم امس مباشرة محاكمة المتورطين في القضية المتعلقة بالشركة الثانية المسماة "سمايسا".

ويتابع المتهمون على أساس جنح تكوين جماعة أشرار، التزوير واستعمال المزور ومخالفة الصرف والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إثر شكوى فجرها بنك الخليج بمنطقة ببرئوتة.

وتبين من المحاكمة التي دامت عدة ساعات أن القضية ومافيها تخص تورط ملاك الشركة في ملف تهريب الاموال وتبييضها نحو الخارج، بعدما تبين تحويل مبلغ معتبر نحو تركيا عن طريق وكالة بنك الخليج بضواحي بئر توتة واضاف الملف أن القضية حركت بعد الشكوى التي اودعها البنك من طرف مدير الوكالة بئر توتة امام مصالح الأمن تخص وجود شبهة بخصوص شركة خاصة حولت حوالي 2 مليون أورو نحو بنك بتركيا خلال 3 أشهر فقط، الأمر الذي أثار الشكوك حول نوعية نشاطها وتبيض للأموال، حيث تم مباشرة التحريات اللازمة حول الشركة وتبين تورط مالكيها الثلاثة المتواجدين في حالة فرار، إلى جانب المتهمين الموقوفين والمتمثلين في المسير والسائق في الملف.

كما كشفت المعلومات أن المتهمين سبق وأن ادينوا بنفس الوقائع في قضية مماثلة بعقوبة الحبس 7 سنوات نافذة قضيا منها حوالي 4 سنوات، حيث تبين وجود عصابة متخصصة في تزوير سجلات تجارية واستيراد خردة وعتاد قديم، مصرحين لوكيل العبور والجمارك بأنها أدوات كهربائية بمواصفات جيدة، بالإضافة إلى تضخيم الفواتير،

حيث مثل امس المسير المدعو "ط.م.ا" لمواجهة جرم تبيض الاموال والتزوير واستعمال المزور ومخالفة حركة رؤوس الاموال وينسب إلى المعني الذي ينحدر من ولاية المسيلة وكان يعمل في ورشة بناء، أنه قام باستخراج السجل التجاري باسمه وإبرام عقد تأسيس الشركة، حيث اعترف امس أنه فعلا تعرف على المتهم الفار "ا.ع" الذي عرض عليه الشراكة وطلب منه إحضار وثائقه الشخصية لإبرام العقد لدى الموثقة بولاية بومرداس مقابل مبلغ تسلمه يقدر بـ40 مليونا، نافيا في الوقت نفسه علمه بالنشاط الذي تقوم به الشركة أو عملية تحويل الاموال نحو الخارج، الامر الذي لم يستوعبه القاضي، لا سيما وأن المتهم سبق وأن تمت إدانته في هذه الوقائع، كما أنه حاول تلفيق كل التهم للمتهم المتواجد في حالة فرار.