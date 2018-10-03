بوتين: ترامب "محق بعض الشيء"!

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "محق بعض الشيء" في تقييمه لأسعار النفط.

ويطالب ترامب منظمة أوبك وكبار منتجي النفط الخليجيين بالعمل على زيادة الإنتاج لخفض الأسعار، فيما تمسكت "أوبك" في اجتماعها الأخير مع شركائها، بالجزائر، باتفاق خفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يومياً، لمواجهة تخمة المعروض.

وأضاف بوتين، في تصريحات أدلى بها خلال اليوم الأول من منتدى أسبوع الطاقة الروسي في موسكو، الأربعاء، أن الشركات الروسية قد يناسبها سعرا يتراوح بين 65 و75 دولارا للبرميل، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وتخطت أسعار النفط اليوم حاجز 86 دولار للبرميل، الأربعاء، لتتجاوز بذلك أعلى مستوياتها في 4 سنوات، وسط مخاوف من تراجع المعروض بحلول نوفمبر المقبل، موعد سريان العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية.

كانت أوبك وشركاؤها، ومن ضمنهم روسيا، قد أصروا في اجتماع الجزائر الشهر الماضي، على استمرار اتفاق خفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يوميا، لمواجهة ما سموه بتخمة المعروض.