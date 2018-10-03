بونجاح الأكثر تهديفا في العالم بـ 40 هدفا

يواصل الدولي الجزائري تألقه اللافت للانتباه هذا الموسم مع ناديه السد القطري، في مختلف المنافسات المحلية والقارية، ليخطف بذلك الأنظار من بقية النجوم العالميين كونه أكثر اللاعبين تهديفا خلال السنة الجارية بـ 40 هدفا.

وسحب مهاجم "الخضر" البساط من تحت قدمي نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو لاعب جوفنتوس الإيطالي، فيما يخص صراع الأهداف لـ 2018، حيث سجل بونجاح 40 هدفا حتى الآن، مع ناديه القطري والمنتخب الوطني متفوقا على النجم الأرجنتيني ميسي الذي يأتي في المركز الثاني برصيد 38 هدفا تلاه المهاجم البرتغالي "رونالدو" في المركز الثالث برصيد 37 هدفا.

ويقدم بونجاح مستويات رائعة للغاية مع فريقه السد القطري، حيث نجح حتى الآن في تسجيل 81 هدفا في 65 مباراة فقط لعبها مع الفريق، منها 7 أهداف في الفوز على نادي العربي بعشرة أهداف مقابل هدف واحد "10-1".