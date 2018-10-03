تسجيل الأحرار للبكالوريا دون شروط

إلغاء شرط عدم المشاركة سابقا الذي أعلنت عنه بن غبريت

أكدت مصادر من وزارة التربية لـ«البلاد” أن بإمكان جميع الراغبين في اجتياز امتحان البكالوريا، كـ “أحرار” تسجيل انفسهم في الموقع الالكتروني لاجتياز الامتحانات هذه الدورة المقرر تنظيمها ابتداء من 16 جوان المقبل، شريطة حيازتهم على شهادة مدرسية بالقسم النهائي فقط.

واوضحت مصادرنا أن اجتياز البكالوريا احرار مفتوح امام جميع الراغبين في اجتيازها لدورة 2018 / 2019 حيث بإمكان جميع الراغبن في اجتياز الامتحانات حتى وإن سبق لهم المشاركة فيها لعدة مرات التسجيل في الموقع الالكتروني ابتداء من 15 اكتوبر وإلى غاية 15 نوفمبر المقبل، شريطة حيازة المترشحين فقط على شهادة مدرسية بقسم السنة الثالثة ثانوي، عكس ما تم الترويج له مؤخرا بشأن منع المترشحين من اجتياز البكالوريا لأكثر من مرتين.

واكدت مصادرنا أن جميع الاجراءات التنظيمية والامنية المتخذة الموسم الفارط تبقى سارية المفعول هذا الموسم الدراسي، حيث لم يتم إضفاء اية تعديلات لدورة البكالوريا 2018 2019 سواء تعلق الامر بالمترشحين النظاميين أو الاحرار.

وكشفت مصادرنا عن أن مصالح بن غبريت والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بصدد تقييم “امتحانات البكالوريا” للموسم الفارط حتى يتسنى إدخال بعض التحسينات بناء على الملاحظات التي يتم التوصل إليها ويتم خلال هذه الاجتماعات التي تضم إطارات الوصاية وإطارات ديوان الامتحانات، دراسة إمكانية تعزيز عدد الاساتذة الحراس والمؤطرين والملاحظين لضمان السير الجيد والمحكم للامتحانات.

وكانت الوزيرة بن غبريت قد اكدت مؤخرا أن مصالحها تدرس قرار تمكين هؤلاء المترشحين من اجتياز البكالوريا مرتين فقط والحد من نسبة التسجيل انطلاقا من المحاولة الثالثة بالنسبة للمترشحين الأحرار الذين يمثلون حوالي 40 بالمائة من مجموع المترشحين خلال كل دورة، خاصة بعد تبين ـ حسب الوزارة ـ أن نسبة تغيب هذه الفئة جد هامة وتتراوح بين 30 و35 بالمائة وهناك من بين هؤلاء المترشحين من يجتازون شهادة البكالوريا للمرة الـ10 أو الـ15 في حين يجتاز آخرون شهادة البكالوريا للمرة الثانية للحصول على الاختصاص الذي يرغبونب به في الجامعة كما هناك من بين هؤلاء المترشحين موظفين يسجلون أنفسهم لاجتياز الامتحان وذلك للاستفادة من 5 أيام عطلة.

تجدر الاشارة إلى أن وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، اعلنت عن فتح التسجيلات الرسمية لمترشحي الامتحانات المدرسية للموسم الدراسي 2018/ 2019. وحسب تغريدة لبن غبريط في حسابها الشخصي، فإن التسجيلات ستنطلق ابتداء من 15 أكتوبر الجاري وتستمرّ إلى غاية 15 نوفمبر. وسيكون التسجيل في امتحان شهادة البكالوريا على موقع bac.onec.dz. والتسجيل في امتحان شهادة التعليم المتوسط على bem.onec.dz. والتسجيل في امتحان نهاية التعليم الابتدائي على cinq.onec.dz.