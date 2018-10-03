استرجاع الأملاك الوقفية المسيحية المخلاة قريبا

صرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، الأربعاء، عقب وقوفه وتدشينه العديد من المرافق الوقفية التابعة لقطاعه في المدية، بأن الوزارة عاكفة على استرجاع كل الأملاك الوقفية المخلاة على التراب الوطني وتحويلها من أماكن لموتى الحقبة الاستعمارية إلى أماكن لإحياء مختلف الاستثمارات الوقفية المنمية لقطاع الشؤون الدينية والأوقاف.

وقال الوزير ردا على سؤال لـ"الخبر" إن "كل المقابر الأوروبية مسجلة أوقافا ونحن في اتصال مع مصالح الولايات عبر الوطن لاسترجاعها كأراض وقفية، على غرار ما وقع بولاية سيدي بلعباس، حيث تم استرجاع 13 قطعة أرضية من المقابر الأوروبية ستوضع قبل منتصف الشهر في المزاد العلني من أجل استغلالها كمستثمرات وقفية وتحويلها من أمكنة كانت للموت إلى أمكنة للحياة".

وفي رده على سؤال آخر فيما يخص الإجراءات التي عكفت عليها الوزارة في مجال تنزيل العديد من الأئمة عن منابر المساجد على خلفية خطابات وصفت بالخارجة عن الأطر الوطنية للبلاد، أوضح الوزير محمد عيسى "في سنتي 2013 و2014 كان هناك كلام عن أئمة يعتلون المنابر وكأنهم في دولة غير الجزائر.. أغلبية الذين تم إبعادهم كانوا من المتطوعين، لم نطرد أحدا وإنما أوقفنا رخص تطوعهم. لقد تكلمت شخصيا عن 55 مسجدا بالجزائر العاصمة أغلبية أئمتها متطوعون، أما الأئمة الدائمون فقد دعوناهم إلى الالتزام بالخط الوطني ومن رفض تم إبعاده".