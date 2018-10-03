النفط الجزائري يواصل الارتفاع قرب أعلى مستوى منذ 4 سنوات

استقر سعر النفط بالقرب من أعلى مستوياته في أربع سنوات في تعاملات اليوم الأربعاء مسجلا تراجعا عن ذروته تزامنا مع تصريح سعوديمفاده بأن المملكة زادت من إنتاجها.

وحسب رويترز ، فقد كان خام القياس العالمي برنت مرتفعا بـ20 سنتا إلى 85 دولارا للبرميل، فيما بلغ سعر النفط 85.45 دولار يوم الإثنين وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2014.

وصعد الخام الأمريكي 15 سنتا إلى 75.38 دولار، أما خام صحاري الجزائري فقد واصل ارتفاعه اليوم الأربعاء إلى 84.76 دولارا للبرميل بنسبة 1.17 بالمئة.