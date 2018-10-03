الوزير الأول أحمد أويحيى يتحادث مع نظيره البرتغالي في لشبونة

حل الوزير الأول أحمد أويحيى، صباح اليوم الأربعاء بلشبونة في البرتغال، ليترأس مناصفة مع نظيره البرتغالي أنطونيو كوستا الاجتماع الخامس الرفيع المستوى الجزائري-البرتغالي.

ورافق أويحيى كل من وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ووزير الداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة الإقليم نورالدين بدوي ووزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغاني زعلان.

وحسب ما جاء في بيان للوزارة الأولى ، فقد أجرى الوزير الأول محادثات مع نظيره البرتغالي قبل بداية أشغال الاجتماع الخامس الرفيع المستوى الجزائري-البرتغالي، كما التقى الوزراء المرافقون له مع نظرائهم البرتغاليين.

توج هذا الاجتماع بالتوقيع على 13 اتفاقية تعاون من شأنها تعزيز التعاون الثنائي في عدة مجالات، من بينها إتفاقية تم إبرامها مع وزير الداخلية البرتغالي إيدواردو كابريتا بخصوص التعاون بين الحماية المدنية الجزائرية و نظيرتها البرتغالية، حسب ما أعلنت عنه وزارة الداخلية في بيان.