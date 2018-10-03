أنصار السيتي غاضبون من غوارديولا بسبب محرز

هاجمت جماهير مانشيستر سيتي الانجليزي المدرب الاسباني بيب غوارديولا عبر الصفحة الرسمية للنادي في التويتر بسبب رياض محرزحيث شلت الجماهير جل غضبها على المدرب الاسباني وطالبت منه منح رياض محرز فرصة مع النادي بعد تأقه

في الدقائق القليلة التي لعبها في المباريات الاخيرة وتمكن من تسجل ثلاثة اهداف هدفين في الدوري وهدف في كاس الاتحاد

والسبب الابرز ان رياض محرز يتقاضا مبلغ كبير رغم ذلك لم تمنح له الفرصة الكاملة ليثبت علو كعبه في النادي