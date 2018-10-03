رئيس الكاف يرضخ لإيتو ويصدم المغرب ومصر

أكد رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم أحمد أحمد إبقاء كأس أمم إفريقيا المُقررة صيف 2019 بالكاميرون.

وذلك في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الأربعاء بالعاصمة الكاميرونية “ياوندي” على هامش دعوته من النجم الدولي الكاميروني السابق صامويل إيتو.

ونظم إيتو لقاءا بين أحمد أحمد ومسؤولي الرياضة في الكاميرون إضافة إلى رئيس البلاد “بول بيا” لإنهاء أزمة نزع شرف تنظيم الكان من الكاميرون.

وكشف الموقع الرسمي للكاف أن اللقاء المذكور سلفا يأتي ليُفند الشائعات ويُبقي الكان بالكاميرون ما يجعل المغرب ومصر يفقدان الأمل في إحتضان المحفل القاري.