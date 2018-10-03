عرقاب: “لا زيادة في أسعار الكهرباء و الغاز خلال سنة 2019”
أكد محمد عرقاب، الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، اليوم الأربعاء، بالجزائر أن أسعار إستهلاك الكهرباء و الغاز، لن تشهد أي زيادة خلال السنة المقبلة 2019.
و أفاد عرقاب خلال ندوة صحفية، في منتدى جريدة المجاهد أن مجمع سونلغاز إستفاد من قرض بعيد المدى من طرف الدولة.
و أفاد عرقاب خلال ندوة صحفية، في منتدى جريدة المجاهد أن مجمع سونلغاز إستفاد من قرض بعيد المدى من طرف الدولة.
يتوفر على مزايا كثيرة، و هذا قصد مواصلة استثمارات المجمع الى غاية آفاق 2028.
و أضاف أن هذه المزايا سمحت للمجمع بمواصلة الإستثمار، و لهذا لم يتم برمجة أي زيادة في أسعار إستهلاك الكهرباء و الغاز ولا نسجل اي إقتراح في هذا الصدد.
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