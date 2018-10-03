عرقاب: “لا زيادة في أسعار الكهرباء و الغاز خلال سنة 2019”

أكد محمد عرقاب، الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، اليوم الأربعاء، بالجزائر أن أسعار إستهلاك الكهرباء و الغاز، لن تشهد أي زيادة خلال السنة المقبلة 2019.و أفاد عرقاب خلال ندوة صحفية، في منتدى جريدة المجاهد أن مجمع سونلغاز إستفاد من قرض بعيد المدى من طرف الدولة.

يتوفر على مزايا كثيرة، و هذا قصد مواصلة استثمارات المجمع الى غاية آفاق 2028.

و أضاف أن هذه المزايا سمحت للمجمع بمواصلة الإستثمار، و لهذا لم يتم برمجة أي زيادة في أسعار إستهلاك الكهرباء و الغاز ولا نسجل اي إقتراح في هذا الصدد.