630جمعية تنشط فوضويا في مجال التعليم التحضيري

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم، أن دعوة ستوجه إلى 630 جمعية تنشط في المجال الثقافي والاجتماعي إلى إجبارية الخيار في نشاطها التعليمي بين الانتماء إلى قطاع التربية في ممارسة تعليمها التحضيري للأطفال، أو الإنتماء إلى قطاع الشؤون الدينية ومن تم الإلتزام بخط تعليمه. وآستطرد ردا على سؤال وجه إليه بهذا الخصوص قائلا "هناك تعليمة وزارية مشتركة قيد الإعداد لفرز النشاط التعليمي الموجه لتحضير التلاميذ للتمدرس في المؤسسة التربوية والنشاط الذي يتم تلقيه موازاة مع ما تقوم به المدارس القرآنية على أن لا يتم الخلط بينهما مستقبلا"

وآعتبر الوزير خلال تدشينه لعدة مرافق في زيارة إلى المدية ما تم إنجازه ببلدية البرواقية من سكنات و مرافق مكتبية وعلى مستوى المدارس القرآنية نموذجا لما سيتم تعميمه على التراب الوطني،بوضعه تلك المرافق لاحقا تحت تصرف المستأجرين.داعيا إلى تجهيز مختلف مرافق القطاع على غرار المركز الثقافي الإسلامي الذي قام الوزير بتدشينه بعاصمة الولاية،بتجهيزات معلوماتية محصنة ضد آختراقات الجماعات الإرهابية والمتطرفة وفي مقدمتها داعش التي غالبا ما كان العديد من مبخري عالم االأنتيرنيث ضحية لأستدراجها.