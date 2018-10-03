محمد عيسى : “مُصممون جزائريون لرسم منمنمات على سجاد الجامع الأعظم”

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أنّ السجاد الذي أهدي للجامع الأعظم قد تم إخراجه من المخازن وإفتراشه في قطعة أرضية شاسعة وصلت مساحتها إلى 10 ألاف و200 متر مربع .وأضاف محمد عيسى، أنه تم تصوير السجاد عن طريق طائرة دون طيار، مضيفا أنهم طلبوا من فنانين جزائريين برسم منمنمات على السجاد بلمسة جزائرية، وذلك ليكون سجاد جزائري مائة بالمائةـ

والتي ستعمم في الثلاثي الأول لسنة 2019 على مختلف مساجد الوطن كمسجد سيدي عقبة ببسكرة، وأغواط، غليزان، وتبسة .

وكشف الوزير محمد عيسى أنه تم إرسال الصور لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والذي وافق عليها.