مكتب المجلس الشعبي الوطني يُجمد رسميا الأشغال ويُطالب بالاستقالة الفورية لبوحجة

قرر أعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، تجميد كل أشغال المجلس الشعبي الوطني.

وطالب النواب المجتمعون اليوم الأربعاء، وهم رؤساء المجلس ونواب الرئيس بالإضافة إلى رؤساء اللجان الدائمة، السعيد بوحجة بالاستقالة الفورية، حسب البيان الصادر منهم.

وجاء في البيان: “بعد لقاء الاحد الذي جمع رئيس المجلس بالسادة رؤساء الكتل البرلمانية للأفلان والأرندي وتاج والحركة الشعبية الوطنية بالإضافة إلى النواب الأحرار”.

قرروا تجميد أشغال المجلس الشعبي الوطني، اعتبار لسحب الثقة من رئيس المجلس السعيد بوحجة.

وتجديد مطالبة الرئيس بوحجة بالإستقالة الفورية من منصبه.

بالإضافة إلى توقيف كل الإجتماعات ونشاطات هياكل المجلس.