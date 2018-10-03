مورينيو يسخر من تقارير تواصل زيدان معه

نفى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن يكون مهدداً بالإقالة من تدريب الفريق، بعد النتائج السلبية التي عانى منها منذ بداية هذا الموسم، وآخرها الهزيمة أمام وست هام يونايتد بنتيجة (1-3)، في الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، متهكماً في ذات الوقت على ما أثير حول قيام الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق بالتواصل معه فيما يخص خلافته في تدريب الشياطين الحمر.

وكانت العديد من التقارير أكدت أن مورينيو بات على وشك الإقالة من تدريب مانشستر يونايتد، مشيرة إلى أن زين الدين زيدان هو المرشح لخلافته في قيادة “الشياطين الحمر”.

وكانت صحيفة “صن” البريطانية قد أشارت إلى أن زيدان تواصل مع مورينيو، لإبلاغه أنه لا يرغب في الحصول على مقعده بملعب “أولد ترافورد”، وهو ما سخر منه المدرب البرتغالي خلال مؤتمر مباراة فالنسيا، مطالباً بسؤال الصحفي الذي نقل الخبر عن صحته.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي لمباراة فالنسيا بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا: “لا أعلم إن كانت وضعيتي الحالية مع مانشستر يونايتد هي التحدي الأكبر في مسيرتي أم لا، لكني لا أعتقد أن وظيفتي في خطر”.

على صعيد آخر اعترف مدرب تشيلسي السابق بأن بعض لاعبي “الشياطين الحمر” يلعبون بحمية أكثر من غيرهم، رافضاً الإفصاح عن أسماء أي منهم.

ودخل مورينيو في خلافات حادة مع الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط الفريق، خلال الفترة الأخيرة، وترتب عليها حرمانه من ارتداء شارة القيادة مجدداً، بعد أن كان القائد الثاني للفريق.