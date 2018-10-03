السفارة الأمريكية بالجزائر تعلن إنطلاق التسجيل في قرعة الهجرة

أعلنت السفارة الأمريكية في الجزائر، عن فتح باب التسجيل في قرعة الهجرة التعددية، التي تتيح للفائز بها الاقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان لها عبر موقعها الرسمي إن التسجيلات انطلقت اليوم الاربعاء 3 أكتوبر، وتسمتر الى غاية 6 نوفمبر، وذلك من خلال الموقع الالكتروني dvlottery.state.gov

كما أكدت أن التسجيل مجاني ولا يتم دفع أي رسوم عند تقديم الطلب، مؤكدة أنها لا تشجع المتقدمين للتسجيل عبر الشركات الخاصة ودفع الرسوم لها، “كونوا حذرين لتجنب الاحتيال” يضيف البيان.

كما أكد البيان أن “الوسيلة الوحيدة للتأكد من نتائج القرعة يكون على الموقع الالكتروني dvlottery.state.gov، بداية من 7 ماي 2020.

ويضيف البيان أنه سيتم توجيه المتقدمين الذين وقع عليهم الاختيار في برنامج الهجرة التعددية نحو السفارة لطلب التأشيرة، مؤكدا أنه يتم دفع رسوم خاصة بتأشيرة الهجرة فقط في مقر السفارة.